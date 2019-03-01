Россия объявила о завершении интеграции Крыма

Интеграция Крыма в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России завершена. Об этом заявил заместитель постоянного представителя страны при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета организации, передает РИА Новости.

Он отметил, что еще многое нужно сделать для развития Севастополя и всего полуострова, но основные задачи выполнены. Работа продолжается.

По словам Балакина, разговоры об аннексии полуострова и необходимости «затолкать» его обратно на Украину — проявление неуважения к жителям, которые являются носителем суверенитета на этой территории.

«На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе», — сказал дипломат.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам всеобщего голосования, на котором большинство высказались за это решение. Украина и западные страны обвиняют Москву в оккупации территории, Кремль подчеркивает, что референдум был проведен с соблюдением всех международных норм.

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