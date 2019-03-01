Число ульяновских курсантов с личинками в легких удвоилось

Число курсантов Суворовского училища в Ульяновске, заразившихся эхинококкозом, увеличилось с 26 до 49, сообщает Министерство здравоохранения России. Письмо ведомства опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» депутат Годумы от Челябинской области Алексей Куринный.

Данные приводятся на 20 февраля. Отмечается, что всех воспитанников и более 300 сотрудников училища обследуют в госпитале Минобороны и в детских больницах региона. Документ подписан заместителем министра Сергеем Краевым.

Ранее в училище заверяли, что вероятность распространения заболевания исключена. «Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток», — сообщал представитель учреждения.

3 февраля сообщалось, что эхинококкоз был выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. Очаги заражения были обнаружены не только в легких курсантов, но и в других органах — в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке.

Причиной заражения называли насвай — запрещенную в России табачную смесь, изготовляемую в странах Средней Азии с использованием куриного помета или верблюжьих экскрементов без термической обработки.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!