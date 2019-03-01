Российских спортсменов оставили без алкоголя

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.

Пахноцкая рассказала, что атлеты, использовавшие пиво и другие алкогольные напитки с мочегонными свойствами для ускорения процедуры сдачи допинг-проб, теперь не смогут этого делать. Запрет будет действовать с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля.

Представитель РУСАДА отметила, что спортсмену, попавшемуся на употреблении алкоголя, будет вынесено предупреждение. В случае повторного нарушения наказание может быть ужесточено.

В России с 1 января 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях. Он был снят на время чемпионата мира 2018 года благодаря подписанному президентом Владимиром Путиным закону, разрешавшему Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам продавать алкоголь в местах мероприятий турнира. На мундиале пиво продавалось на стадионах и в фан-зонах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!