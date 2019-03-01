Спорт
 
Последние новости
Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
Главаря банды лженаркополицейских Клеву посадили на 13 лет
Полицейский встретил бешеную лису и получил пулю в грудь
Названо новое последствие климатической катастрофы
Умерла звезда украинского телешоу «Битва экстрасенсов»
Названа причина отсутствия большого числа оправдательных приговоров в России
Лукашенко назвал будущего президента Украины
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Российскую экономику назвали сильной
Новости партнеров

Российских спортсменов оставили без алкоголя

Перейти в «Мою Ленту»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.

Пахноцкая рассказала, что атлеты, использовавшие пиво и другие алкогольные напитки с мочегонными свойствами для ускорения процедуры сдачи допинг-проб, теперь не смогут этого делать. Запрет будет действовать с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля.

Представитель РУСАДА отметила, что спортсмену, попавшемуся на употреблении алкоголя, будет вынесено предупреждение. В случае повторного нарушения наказание может быть ужесточено.

В России с 1 января 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях. Он был снят на время чемпионата мира 2018 года благодаря подписанному президентом Владимиром Путиным закону, разрешавшему Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам продавать алкоголь в местах мероприятий турнира. На мундиале пиво продавалось на стадионах и в фан-зонах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком
Макгрегор отыскал себе пьющего соперника
Минспорта вернет пиво на стадионы
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

«Вы убили девочку»

Медведева попала на чемпионат мира и стала врагом России. Почему?
13:12Сегодня

Игроку НХЛ порезали горло лезвием конька

11:34Сегодня

Нурмагомедов пожаловался на тяжелую жизнь мужчины

16:2230 января

Шарапова отказалась от матча против Касаткиной

Спорт00:05 7 февраля
Биатлонистка Анастасия Загоруйко

Прощай, оружие

Российские биатлонисты приехали в Канаду без винтовок. Кубок мира в Америке — ужас
12:16Сегодня

Вернувшаяся к Тутберидзе фигуристка объяснила уход от тренера Медведевой

07:46Сегодня

Поражение СКА связали с русским разгильдяйством

13:2713 февраля

Бывший футболист сборной России «отпустил» угнанный BMW

Спорт00:0728 февраля
Гарет Бэйл

Ломаный испанский

Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
21:5028 февраля

Отец Нурмагомедова определил нового соперника для сына

00:4214 февраля

IAAF пойдет в суд из-за уровня тестостерона двукратной олимпийской чемпионки

10:04Сегодня

Задержание пойманного за переливанием крови лыжника попало на видео

Россия
«Плохо? Не все. Не тут»
В России есть хорошие отечественные лекарства. Когда их будет хватать на всех?
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
Сергей ШнуровТюрьма для воров в законе и Шнуров в Госдуме
Как изменится жизнь россиян: главные законы марта
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Названа причина отсутствия большого числа оправдательных приговоров в России
«Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»
Россиянка год боролась с раком. И фотографировала каждый день своей новой жизни
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Чернокожий возглавил неонацистов и решил их уничтожить
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Пакистан согласился на помощь России наперекор Индии
Фрагмент воздушного боя между Индией и Пакистаном попал на видео
Северная Корея умолчала о провале переговоров с Трампом
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив
Два сторожа попытались «выглядеть крутыми» и сели за пропаганду терроризма
Все материалы
Экономика
«Они ждали прекрасного будущего, но оно не наступило»
В России не ценят таланты людей с аутизмом. Их держат в интернатах и лишают работы
«Почта России» захотела выйти за пределы России
Российскую экономику назвали сильной
Белоруссия задумалась об аналоге евро с Россией
Россиянам предложили самостоятельно управлять пенсией
Венесуэльцы начали покупать доллары без риска сесть
Tesla станет доступнее
Все материалы
Силовые структуры
«Молодых матерей сажали за миллиграммы»
В России решили смягчить наказания за наркотики. Это поддержала даже полиция
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Смертельное столкновение Lexus с машиной ДПС попало на видео
В России сорвали серию терактов против власти
Родительский самосуд над школьником с окунанием в унитаз обрастет делами
Раскрыта причина гибели группы Дятлова
Все материалы
Наука и техника
«Единственный случай, когда Русь оказалась завоеванной»
Чем Россия обязана Золотой Орде и почему Москва победила в борьбе за власть
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Полет в никуда
Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
Названы последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном
Опровергнут миф о пользе выходных
Обнаружен новый способ предотвращения рака
«Армату» назвали музейным экспонатом
Все материалы
Спорт
«Вы убили девочку»
Медведева попала на чемпионат мира и стала врагом России. Почему?
Игроку НХЛ порезали горло лезвием конька
Российских спортсменов оставили без алкоголя
Нурмагомедов пожаловался на тяжелую жизнь мужчины
Вернувшаяся к Тутберидзе фигуристка объяснила уход от тренера Медведевой
Поражение СКА связали с русским разгильдяйством
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Все материалы
Культура
«Я стараюсь не делать того, что мне не хочется»
Алексей Серебряков о сотрясании воздуха, выживании и будущем России
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
Фрагмент картины «Гилас и нимфы», 1896Проклятие и инцест
Русская сказка и «Сто лет одиночества» на новый лад: главные книги февраля
Украинские националисты собрались сорвать концерты Жванецкого
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Санса из «Игры престолов» призналась в регулярных поцелуях с Арьей
Умер четырехкратный обладатель «Оскара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Частый просмотр порно назвали возбудителем бисексуальности
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Журналистка отказалась от алкоголя на месяц и рассказала о борьбе с зависимостью
Хакеры украли данные о пользователях через популярный браузер
Стример прожил неделю в очках виртуальной реальности и поделился опытом
Российская продавщица нокаутировала покупателя и покорила сердца иностранцев
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлес
Ким Кардашьян в прозрачном платье в 15-градусный мороз взволновала фанатов
В Чечне высмеяли платье американского актера и вспомнили об «отсечении голов»
У замены Лагерфельда нашлась замена
Все материалы
Путешествия
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
Жуткая вонь в самолете привела к экстренной посадке и госпитализации пассажиров
У российского самолета отказал двигатель через пять минут после взлета
В России под лавиной погиб известный спасатель и лыжник
В России изобрели «бухлодку»
Все материалы
Из жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Самую тяжелую в мире рыбу впервые нашли в США
Канадскому подростку заменили колено повернутой задом наперед ступней
Мексиканец больше 18 лет отсидел в тюрьме за ненастоящее убийство
Невинный поцелуй изуродовал ребенка
Все материалы
Один за двоих
Самый популярный легковой Lexus перестал быть машиной только для пенсионеров
То, чего не может быть
Как будет выглядеть Toyota Supra кабриолет, универсал или ее бюджетная версия на штамповке
Джентльмены, заводите моторы! Аминь.
Как саентологи продвигали свою религию через автогонки
Тридцатилетие Honda NSX
«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche
Начались продажи самой дешевой Tesla Model 3
UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией
В России Renault Duster подорожал после обновления
Все материалы
Дом
Высокий класс
Чей это небоскреб? Головокружительный тест
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
Российского депутата уличили в обмане дольщиков и объявили в розыск
Россиянин украл квартиру у покойника и отделался условным сроком
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Россиянам пообещали дешевую ипотеку в 2020 году
Все материалы