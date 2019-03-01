Власти Подмосковья рассказали о масштабной проверке газового оборудования

C целью профилактики чрезвычайных происшествий в Подмосковье проведено около трех тысяч проверок газового оборудования, заявил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 марта.

«Выдано уже более 2,5 тысячи предписаний об устранении выявленных нарушений. Наиболее распространенные из них — эксплуатация неисправных газовых плит и газовых колонок», — рассказал Пестов.

В пресс-службе правительства добавили, что повышенное внимание специалисты уделяют квартирам, в которых проживают одинокие пожилые людей, граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Также для снижения риска утечки бытового газа жители переводятся на «умные» газовые счетчики, говорится в сообщении. Приборы нового поколения оснащены запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при обнаружении утечки. В настоящий момент новое оборудование установлено у 180 потребителей.

В июне прошлого года региональный министр энергетики Леонид Неганов сообщил, что протяженность газовых сетей в регионе превысила длину экватора, область практически полностью газифицирована.

