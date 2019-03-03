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Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

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Александр Емельяненко

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник канала отмечает, что полицейских заранее предупредили о происходящем и попросили закрыть глаза на поведение спортсмена. Тем не менее его задержали, а процесс сняли на видео. Теперь тем, кто это сделал, грозит увольнение. Кроме того, определенные проблемы возникли у всего ГИБДД Кисловодска.

Кто именно отдал распоряжение игнорировать правонарушения Емельяненко, не уточняется.

2 марта суд вынес решение по делу Емельяненко. Его осудили по статье административного кодекса («Неповиновение сотруднику полиции») и заключили под арест на 10 суток. Боец признал вину и извинился перед полицейскими.

Емельяненко задержали в Кисловодске 1 марта. Спортсмен управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, после чего скрылся с его места. После задержания он в нецензурной форме общался с сотрудником правоохранительных органов.

Боец уже имеет судимость. В 2015 году он был признан виновным в изнасиловании домработницы и помещен в колонию. Емельяненко вышел на свободу в 2016-м и возобновил спортивную карьеру.

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Источник: кисловодским полицейским пригрозили увольнением из‐за задержания Емельяненко
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