МВД ответило на слухи об увольнении задержавших Емельяненко полицейских

Главное управление МВД по Ставропольскому краю опровергло информацию об увольнении полицейских, проводивших задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в Кисловодске. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

«Информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», — гласит заявление.

2 марта телеканал «360» со ссылкой на собственный источник сообщил об угрозе увольнения сотрудников полиции, задержавших Емельяненко. Их якобы просили проигнорировать поведение бойца, скрывшегося с места устроенного им ДТП в нетрезвом состоянии. После задержания спортсмен в нецензурной форме общался с полицейскими.

В тот же день суд приговорил его к аресту на 10 суток по статье административного кодекса («Неповиновение сотруднику полиции»). Боец признал вину и извинился перед полицейскими.

Емельяненко имеет судимость. В 2015 году он был помещен в колонию за изнасилование домработницы. Спортсмен вышел на свободу в 2016-м.

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