Скандальный министр порассуждал о должности президента России

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России, пишет «Коммерсантъ».

«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал он, добавив, что еще многое не сделал на своей должности.

Орешкин также отметил, что интерес в этом вопросе не главное, а главное — есть ли польза для страны и людей.

Кроме того, по мнению министра, работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». «Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами», — поделился Орешкин.

Он пояснил, что необходимо уметь моментально переключаться между разными темами и задачами, и чем выше должность, тем больше нагрузка. «Если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — подытожил глава Минэкономразвития.

Максим Орешкин и возглавляемое им ведомство не раз фигурировали в различных громких историях. Например, в январе выяснилось, что бывший заместитель министра, ныне глава «Почты России» Николай Подгузов является обладателем квартиры стоимостью миллиард рублей.

В конце 2018 года в подведомственной Минэкономразвития структуре произошли резонансные кадровые изменения: Кадастровую палату России возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До назначения о нем было известно только то, что он окончил медицинский вуз и имел опыт работы медбратом.

Наряду с этим критике со стороны общественности и профессионального сообщества регулярно подвергается Росстат, который также находится в ведении Миэкономразвития. Его данные неоднократно ставились под сомнение экспертами.

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