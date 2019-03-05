Олимпийская чемпионка пожаловалась на полный хаос в российском биатлоне

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы сборной России по биатлону на чемпионате мира 2019 года. Ее слова приводятся на сайте Олимпийского комитета России.

Резцова заявила, что в российском биатлоне царит «полный хаос». Она отметила, что тренеры не знают, насколько готов каждый из спортсменов, и непонятно, как проходит отбор в национальную команду.

Резцова дала прогноз на количество медалей у россиян. Она посчитала, что мужская команда способна завоевать награду в эстафете, а женщинам не удастся добраться до пьедестала ни в одной из гонок. Главными надеждами сборной чемпионка назвала Александра Логинова и Евгения Гараничева.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде. Мужскую сборную России представят Логинов, Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев, женскую — Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

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