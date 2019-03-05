Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, «Союз-ФГ» — последняя модификация ракет «Союз». Он рассказал, что осталось пустить три таких ракеты.

Оставшиеся «Союз-ФГ» будут применены для запуска к МКС в 2019 году пилотируемых кораблей «Союз МС-12», «Союз МС-13» и «Союз МС-15». «После прекращения эксплуатации «Союза-ФГ» будут продолжать пускаться ракеты «Союз-2» с системой управления российского производства», — сказал источник.

О том, что Россия откажется от ракеты среднего класса «Союз-ФГ» в 2019 году сообщалось в ноябре 2018-го.

Трехступенчатая ракета среднего класса «Союз-ФГ» предназначена для выведения на околоземную орбиту автоматических космических аппаратов, а также пилотируемых кораблей типа «Союз-ТМА» и грузовых космических кораблей типа «Прогресс-М» по программе МКС. Разработана и производится самарским ракетно-космическим центром «Прогресс» на базе «Союз-У».

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