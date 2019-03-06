У ядерного «Буревестника» нашли проблему

Российская крылатая ракета с неограниченной дальностью «Буревестник» с большой долей вероятности будет использовать систему коррекции по экстремальным точкам местности, которая в настоящее требует доводки, пишут «Известия».

«Ракета существует, но работы по ней еще будут продолжаться. Ракета уже успешно летает. Так что главный вопрос заключается в том, как быстро удастся создать работоспособную систему навигации, отвечающую всем заданным параметрам», — отмечает издание.

«Известия» отмечают, что на официальных видео «Буревестник» большую часть полета проводит над океанами, что ограничивает коррекцию по экстремальным точкам, применяемую при полете над сушей, и требует доводки систем навигации и управления.

В феврале появилась информация, что особенностью полета «Буревестника», по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

В том же месяце сообщалось, что в январе Россия провела 13-е испытание «Буревестника».

В ноябре 2018 года стало известно, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

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В августе того же года американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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