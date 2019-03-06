На Дальнем Востоке таксист снова облил пассажира зеленкой

VladNews / YouTube

В Приморье полиция организовала проверку по факту публикации в сети видеозаписи, на которой неизвестного, предположительно, заставили умыться зеленкой за отказ расплачиваться с таксистом, передает ТАСС.

Стражи порядка устанавливают участников съемки. Когда и где именно случился этот инцидент, не уточняется.

Ранее аналогичный случай произошел в Хабаровске, когда таксист тем же способом наказал двух девушек. За это мужчину уволили с работы, а затем самого заставили облиться зеленкой под камеру. Полиция также наказала родителей несовершеннолетних пассажирок.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!