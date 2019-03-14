Умер гоночный директор «Формулы-1»

В Мельбурне на 67 году жизни скончался гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг. Об этом сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).

Причиной смерти Уайтинга стала легочная эмболия.

Свои соболезнования принес президент FIA Жан Тодт. «Чарли Уайтинг был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в "Формуле-1". Он воплощал этику и дух этого фантастического вида спорта», — отметил Тодт.

Чарли Уайтинг начал свою карьеру в «Формуле-1» в команде Hesketh в 1977 году. Через несколько лет он перешел в Brabham Берни Экклстоуна, где стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в 1981 и 1983 годах. В 1997-м Уайтинг стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности «Формулы-1».

