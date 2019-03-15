Родительский самосуд над школьным хулиганом привел к отставке крупного чиновника

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Константин Межонов написал заявление на увольнение по собственному желанию на фоне конфликта родителей с учащимся школы №2 в городе Большой камень, пишет РИА VladNews со ссылкой на источники.

В пресс-службе краевой администрации «Интерфаксу» эту информацию подтвердили, добавив, что в понедельник, 18 марта, у Межонова последний рабочий день. Официальная причина его ухода не называлась.

Межонов занимал должность с 1 ноября 2017 года и курировал вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что основной причиной родительского самосуда над пятиклассником стали пассивность школьных учителей и неспособность бабушки мальчика обеспечить его надлежащим воспитанием и присмотром.

О конфликте жителей Большого камня с подростком стало известно в середине февраля. Тогда группа родителей окунули школьника головой в унитаз за то, что он избил девочку, и та попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки. До этого взрослые неоднократно жаловались руководству школы на поведение мальчика, говорили, что он вымогает деньги у детей и портит их имущество, дерется, оскорбляет и унижает других пятиклассников. После инцидента с окунанием в унитаз возбуждены дела о побоях и халатности.

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