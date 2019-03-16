Смолов описал Россию тремя словами

Нападающий сборной России Федор Смолов побеседовал с пресс-службой футбольного клуба «Локомотив», в составе которого он выступает. Интервью опубликовано на сайте клуба.

Смолов ответил на 50 вопросов о своей жизни, увлечениях и убеждениях. Футболиста попросили описать Россию в трех словах, на что он ответил: «Могучая, душевная, спящая».

Спортсмен отметил, что жалеет о решении уехать из Нидерландов и вернуться в «Динамо». Он покинул страну на полгода раньше, хотя мог остаться в «Фейеноорде» до конца сезона. На тот момент ему было 20 лет.

Смолов признался, что любит рок, поэтому добавляет рокерскую «козу» в подписи ко всем своим фото в Instagram. «Я люблю рок-н-ролл, а это знак рокеров. Они всю свою жизнь посвящают музыке — как я посвящаю себя своей профессии. Короче, рокеры — это тру. Считаю себя тоже тру», — заключил футболист.

Смолов присоединился к «Локомотиву» в августе 2018-го. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард отметился тремя голами в десяти матчах.

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