Российская биатлонистка расплакалась после завоевания медали ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт расплакалась после завоевания серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что для нее это серебро стало дороже победы, потому что весь ЧМ она находилась в шаге от медали. Она поблагодарила болельщиков и семью за поддержку и отметила, что гонка сложилась для нее замечательно, хотя она переживала перед ее началом. После этих слов спортсменка не смогла сдержать слез в эфире телеканала.

Юрлова-Перхт завоевала медаль в масс-старте ранее 17 марта. Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер, третье место заняла немка Дениз Херрман.

Эта медаль стала первой за четыре года личной наградой российских биатлонисток на чемпионатах мира. До этого Юрлова выиграла индивидуальную гонку на мировом первенстве в 2015 году.

34-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка Европы и трехкратная чемпионка мира.

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