35-летнего Жиркова вызвали в сборную России

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист был приглашен в команду на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Казахстана. По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, он и раньше планировал вызвать хавбека. «Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах», — заявил он.

35-летний Жирков объявил о завершении карьеры в июле 2018-го. Тогда он заявил, что ему не хватает сил для выступления на должном уровне.

Хавбек выступал за сборную России с 2005 года. В 2008 году в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы. На ЧМ-2018 в России провел три матча, в игре с Испанией получил травму и пропустил четвертьфинальную встречу с Хорватией.

Матч сборной России с Бельгией пройдет 21 марта в Брюсселе, с Казахстаном — 24 марта в Астане.

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