Российский вуз открестился от отправки студентов на молебен

В Уральском горном государственном университете (УГГУ) Екатеринбурга проверят информацию о том, что руководство вуза предложило студентам закрыть прогулы по физкультуре в обмен на их участие в молебне в поддержку строительства храма. Об этом «Говорит Москва» сообщили в информационном управлении вуза.

«В Горном университете исключен подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия. Мы приветствуем активность ребят на мероприятиях университета и города, но только на добровольной основе», — добавил собеседник радиостанции.

Об отправке учащихся на молебен 17 марта сообщала «Новая газета» со ссылкой на нескольких студентов. По словам одного из источников, за посещение мероприятия им обещали закрыть пропуски двух занятий.

Двумя днями ранее, 15 марта, в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» была опубликована переписка учеников с зампредседателя студенческого профсоюза Наринэ Медянниковой. В ней женщина называла молебен митингом и утверждала, что пришедшим не надо митинговать и кричать лозунги.

Молебен в поддержку строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге состоялся 17 марта. По разным подсчетам, в нем приняли участие от двух до восьми тысяч человек. Некоторые горожане недовольны возведением постройки, потому что ее собираются разместить в самом центре Екатеринбурга на месте сквера около набережной.

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