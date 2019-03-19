Противники уволившегося Назарбаева все равно собрались протестовать

Глава оппозиционного властям Казахстана движения «Демократический выбор Казахстана», олигарх Мухтар Аблязов призвал граждан страны выйти на массовые митинги 22 марта, как и планировалось до отставки президента Нурсултана Назарбаева. Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Аблязов заявил, что казахстанцы должны добиться полной смены власти, поскольку действующий государственный аппарат по-прежнему будет подчиняться Назарбаеву. «Замена произойдет с одного мафиози на другого мафиози. Все, кто занимает ключевые посты в этой системе, должны быть отстранены», — сказал олигарх.

«Мы должны этот митинг дальше реализовать. Ничего не изменилось», — подчеркнул он и назвал отставку лидера государства «историческим шансом».

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По словам Аблязова, сторонники «Демократического выбора Казахстана» намерены требовать установления в стране парламентской республики без президента. Кроме того, согласно информации о митинге на сайте движения, их требования включают соцпакет для матерей, кредитную амнистию, освобождение осужденного за разжигание национальной розни активиста Серикжана Билаша.

Митинг запланирован на день проведения очередного съезда партии «Нур Отан», приуроченного к ее 20-летию. Лидером политической силы является Назарбаев.

Ранее 19 марта президент Казахстана объявил о том, что уходит в отставку по состоянию здоровья. По закону, он остается главой партии «Нур Отан» и пожизенно занимает пост главы Совета безопасности. Кроме того, Назарбаев наделен официальным титулом лидера нации. Этот статус пожизненно дает ему властные полномочия, независимые от статуса президента, а также освобождает его и членов его семьи от уголовного преследования.

Мухтар Аблязов был министром энергетики Казахстана. В настоящее время он проживает за пределами страны. На родине он был дважды заочно приговорен к лишению свободы — к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества за растрату и к пожизненному сроку за организацию убийства. Сам олигарх считает все обвинения политически мотивированными.

Движение «Демократический выбор Казахстана» в 2018 году было признано в стране экстремистским.

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