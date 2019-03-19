Нидерландского стрелка заподозрили в терроризме

Мужчина, убивший трех человек в трамвае в нидерландском Утрехте, возможно, имел террористические мотивы. Об этом сообщает Politie.

Как отмечается, полиция не смогла найти никаких доказательств того, что главный подозреваемый каким-либо образом связан с жертвами.

Reuters передает, что в прокуратуре рассматривают терроризм как мотив произошедшей атаки. В частности, на это указывает характер стрельбы и письмо, найденное в машине для бегства с места преступления. В то же время пока до конца неясно, действовал ли он из политических убеждений или по личным причинам.

До этого сообщалось, что случившееся могло быть связано с ситуацией в семье арестованного, поскольку одной из тех, в кого он стрелял, была его родственницей.

Злоумышленник открыл огонь по пассажирам трамвая в Утрехте 18 марта. Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (12:45 мск) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября». В результате погибли три человека, серьезно пострадали еще трое. Кроме того, четверо пассажиров получили легкие травмы, упав из-за начавшейся паники, отмечает Politie.

В общей сложности были задержаны три человека, в том числе главный подозреваемый, 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис. Его через несколько часов схватили дома, при нем нашли огнестрельное оружие. Мужчину затем арестовали. Роль двух других подозреваемых пока не сообщается.

СМИ сообщали, что Танис ранее бывал в Чечне, а несколько лет назад его арестовывали за связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

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