У женщин в Москве нашли 80 килограммов запрещенных лекарств для похудения

В Москве полиция задержала двух женщин с 80 килограммами сильнодействующих веществ для похудения. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые находились в съемной квартире на улице Вилиса Лациса: 33-летняя россиянка и 29-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья.

Во время обыска в жилище полицейские нашли картонные коробки с почтовыми отправлениями, упаковочный материал, голографические наклейки средств для похудения, визитки, печати и штампы. «Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин», — сообщила Волк.

МВД опубликовало оперативное видео с запрещенными веществами.

мвд.рф

По версии следствия, злоумышленницы занимались поставками запрещенных препаратов из-за рубежа, которые рассылали почтой

по разным регионам страны. Стоимость изъятых у подозреваемых 80 килограммов препаратов превышает 10 миллионов рублей. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). По решению суда они арестованы.

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