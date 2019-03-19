Российского студента задержали за пост с планами устроить стрельбу в колледже

Полиция задержала студента Волховского колледжа транспортного строительства, разместившего в соцсети публикацию о намерении устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Ленинградской области во вторник, 19 марта.

В правоохранительные органы обратилась заместитель директора колледжа и сообщила, что молодой человек 2002 года рождения на своей странице во «ВКонтакте» высказывал намерение прийти в учебное заведение в понедельник, 18 марта, и устроить там стрельбу.

После обращения педагога полицейские проверили сообщение студента в соцсети, а также обыскали его. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и оружия при нем не обнаружено, отметили в МВД.

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