Во Франции закроют джихадистские организации

Во Франции закроют четыре организации, которые пропагандируют вооруженный джихад. Об этом заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает ТАСС.

Такое предложение он выдвинул в ходе Совета министров. Закрытию могут подлежать Centre Zahra France (Ассоциация Центральной Сахары), Federation Chiite de France (Шиитская федерация во Франции), Parti Anti Sioniste (Антисионистская партия) и France Marianne Tele.

«В соответствии с указаниями президента республики я полностью привержен закрытию всех ассоциаций, которые разжигают ненависть, призывают к дискриминации и оправдывают насилие», — сказал он.

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На сайте Centre Zahra France говорится, что цель организации — проведение образовательных и культурных мероприятий, общественных дискуссий, научных, религиозных мероприятий. Parti Anti Sioniste описывается, как объединение Центральной Сахары во Франции, создана она была после после того, как израильские военные провели в секторе Газа операцию «Литой свинец». Цель организации заявлена как борьба с сионизмом с помощью лоббизма во Франции.

В 2015 году во Франции произошел крупнейший в истории страны теракт. Его жертвами стали 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников.

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