Российские фигуристки поспорили о раздевании на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Twitter ответила на критику соотечественницы Анна Погорилой, негативно отозвавшейся о номере с раздеванием.

К посту Туктамышева приложила скриншот из интервью Погорилой, в котором она сказала, что не стала бы раздеваться на льду, потому что уважает себя. Фигуристка заметила, что ее коллега уделяет ей слишком много внимания. Также Туктамышева заметила, что ей не будет стыдно перед своими детьми.

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«Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — написала спортсменка.

Номер с раздеванием Туктамышева показала на этапе Гран-при в Канаде. Выступление в образе стюардессы принесло россиянке популярность в сети.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года. Проходящее в марте этого года мировое первенство в Японии она, как и Погорилая, пропускает.

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