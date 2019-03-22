Бывший чемпион UFC Вудли бросил вызов Макгрегору

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрон Вудли хочет провести поединок против ирландца Конора Макгрегора. Об этом он сообщил в интервью TMZ Sports.

36-летний спортсмен рассчитывает провести с Макгрегором бой в полусредней весовой категории. По его мнению, ирландец не в том положении, чтобы вызывать кого-либо на поединок. «Сначала пускай победит меня, а потом уже озвучивает свои условия», — заявил Вудли. «Перестань вести себя как девчонка, подерись со мной», — продолжил американец.

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Дисквалификация Макгрегора истечет в апреле 2019-го. Среди его потенциальных соперников назывались Дональд Серроне и Нейт Диас.

Вудли сложил полномочия чемпиона в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2 марта, уступив судейским решением Камару Усману. До этого Вудли четыре раза успешно защищал пояс.

Макгрегор также становился чемпионом UFC. Он владел поясами как в легком, так и в полулегком весе. Свой последний поединок ирландец проиграл, уступив россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после выступления Макгрегор получил полугодовую дисквалификацию. Поражение стало четвертым в его карьере при 21 победе.

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