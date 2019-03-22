В российское посольство в Греции бросили гранату

У здания диппредставительства России в Афинах произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС. Здание оцепили из-за сообщений о брошенной через забор гранате.

Отмечается, что взрыв не был сильным. Нанесен незначительный материальный ущерб, пострадавших нет. На территории консульского отдела работают полицейские саперы.

Ранее камеры наружного наблюдения сняли двух человек на мотоцикле, которые забросили неизвестный предмет на территорию посольства и скрылись. Местные СМИ сообщают, что в центре Афин обнаружен сожженный мотоцикл. Полиция проверяет связь между двумя происшествиями.

В Греции нередко происходят подобные нападения на государственные и дипломатические учреждения. В 2016 году члены анархистской организации «Группа революционной самообороны» с гранатой напали на полицейскую будку в греческой столице.

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