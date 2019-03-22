Применение Су-35С тепловых ловушек в Сирии показали на видео

Российские истребители поколения 4++ Су-35С в ходе учений на базе Хмеймим (Сирия) отработали действия в экстренных условиях, в частности, уход от противника при помощи тепловых ловушек. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

Телеканал отмечает, что в учениях также принимали участие вертолеты Ми-8, а главной задачей летчиков в настоящее время является обеспечение контроля воздушной обстановки в районах зон деэскалации.

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!