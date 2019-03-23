Фанат заставил объясняться футболиста сборной России за оскорбление «Спартака»

Фанат московского «Спартака» Николай Сурин в Twitter рассказал, что встретил в самолете футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова. Он заставил спортсмена объясниться за свои слова о красно-белом клубе.

Сурин высказал Баринову претензии за инцидент, который произошел в мае 2018 года. Отмечая чемпионство «Локомотива», футболист закричал: «**** (иметь) "Спартак"!». Фанат написал, что в ответ Баринов «что-то мямлил про извинения в Instagram». По словам болельщика, футболист все осознал.

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В Twitter-аккаунте OnlineOnTour отмечается, что разговор проходил в жесткой форме, а уладить конфликт смогли лишь стюарды.

Разговор между футболистом и фанатом случился по пути из Москвы в Астану. Баринова вызвали в расположение сборной России для подготовки к матчу квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Встреча пройдет 24 марта.

Первую игру отбора россияне проиграли Бельгии со счетом 1:3.

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