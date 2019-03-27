В Крыму нашли 500-килограммовую авиабомбу времен войны

В Крыму ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Снаряд обнаружили дайверы на диком пляже в поселке Орджоникидзе. Бомба находилась на дне моря в 250 метрах от берега. Спасатели приняли решение подорвать бомбу на месте, после чего снова погрузились под воду, чтобы обыскать территорию. Других взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

В 2017 году в Крыму нашли снаряд такой же мощности. Местные жители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны неподалеку от села Красновка. Сотрудники группы разминирования обследовали его, а затем извлекли из земли и доставили на специальный полигон, где он и был уничтожен.

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