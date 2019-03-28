Боевой F-35B вертикально сел

Истребитель пятого поколения КМП США F-35B Lightning II совершил вертикальную посадку на палубу универсального десантного корабля Wasp. Соответствующее видео выложил на YouTube канал AIRBOYD.

В комментарии к ролику отмечается, что «флагманский корабль Wasp дежурной десантной группы задействован в Индо-Тихоокеанском регионе для улучшения взаимодействия с партнерами и служит в качестве силы оперативного реагирования на случай наступления любых непредвиденных обстоятельств».

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В октябре 2018 года самолет Королевского ВМФ Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth. Ранее истребитель совершал исключительно вертикальную посадку на авианосец.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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