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В России нашли новую причину разногласий с Белоруссией

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин призвал журналистов «не выплескивать эмоции» друг на друга. Об этом он заявил на открытии второго заседания Клуба руководителей СМИ и экспертов России и Белоруссии «Друзья — Сябры», сообщает ТАСС.

Карасин считает, что странам необходимо избегать споров по поводу вопросов, в которых их подходы расходятся. «Ведь взаимные упреки порождают обиды, а это оказывает негативное воздействие на доверие, которое традиционно было основой наших отношений», — сказал он.

По его словам, из-за излишне эмоциональных материалов в прессе создается «искаженная картина того, что происходит в наших странах и в наших двусторонних отношениях».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно возмущался появлением в различных изданиях недостоверных, с его точки зрения, сообщений. Так, в январе он призвал активно противостоять информационным атакам на Белоруссию, отметив, что, в частности, нужно работать с «разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете».

В начале марта он обвинял российские СМИ в желании распространять недостоверную информацию, используя его вырванные из контекста фразы. Ранее в том же месяце белорусский лидер заявил, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ», комментируя инцидент в Минском метрополитене, где, по данным ряда СМИ, белорусы избили русского.

Летом 2018 года Лукашенко раскритиковал освещение белорусской политики российскими журналистами и назвал их идиотами.

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