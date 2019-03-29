Бывший лидер БОРН рассказал о быте пожизненно заключенного

Бывший лидер Боевой организации русских националистов (БОРН) Никита Тихонов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» о жизни в мордовской колонии.

Режим на зоне Тихонова не «устраивает целиком», но радуют обязательная зарядка и качество еды, а благодаря работе «время проходит быстрее». «Вот сейчас, после беседы с вами пойду на швейное производство: выворачиваю готовую продукцию, занимаюсь выбраковкой и упаковкой. Не тяжело», — говорит заключенный.

Между телевизором и книгой осужденный, по его словам, выбирает последнее.

Материалы по теме Осуждение БОРНа Что стоит за пожизненными сроками членов русской экстремистской банды «Учитель должен быть националистом» Никита Тихонов мечтал работать в школе, но проведет всю жизнь за решеткой

За восемь лет с момента вступления в силу приговора, по словам Тихонова, жизнь в неволе менялась в лучшую сторону: увеличилось количество длительных свиданий в год, а также выросла максимальная сумма (с 700 рублей до 6,6 тысячи), которую можно за месяц потратить в магазине колонии. Бывший лидер БОРН рассказал, что раньше на 700 рублей ему удавалось купить лишь майонез, лук и кусок халвы, а от чая пришлось отказаться.

Тихонов был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2011 году. Также в убийстве Маркелова и Бабуровой обвинили его сожительницу Евгению Хасис. Она была приговорена к 18 годам лишения свободы.

В мае 2013 года друг Тихонова, публицист и еще один создатель БОРН Илья Горячев был задержан в Сербии и в ноябре того же года экстрадирован в Россию, где ему было предъявлено обвинение в организации убийства Маркелова и Бабуровой в 2009-м. Спустя два года коллегия присяжных Мосгорсуда признала Горячева виновным в заказе пяти убийств, хранении оружия и организации экстремистского сообщества. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!