Российские селяне устроили давку у заезжего детского врача

Посетители больницы города Сердобска в Пензенской области устроили давку, пытаясь попасть на прием к заезжему детскому урологу, сообщается на портале «Пенза-Взгляд» в субботу, 30 марта.

По данным издания, люди столпились в коридорах и на лестнице учреждения.

«Кислорода не хватало, собрали всех со всех сел, дети от 1,5 года и до 18 лет! Мы так и ушли, не попав к специалисту!» — рассказала очевидица в паблике «Подслушано в Сердобске» во «ВКонтакте».

В одном из комментариев к посту местная жительница сообщила, что, увидев давку утром, пришла попозже, и гигантская очередь рассосалась. «В 11 часов было три человека и спокойно прошли врача. И стоило толпиться два часа ради минутного осмотра», — написала она.

27 марта сообщалось о жительнице Мурманской области, которой пришлось четыре месяца ждать приема у офтальмолога в региональном консультативно-диагностическом центре. Столь длительное ожидание медики объяснили сбоем в электронной системе, принимающей заявки на местах и перенаправляющей их в этот центр.

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