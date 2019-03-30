Известный телеведущий обнаружил в унитазе жабу и запаниковал

Известный телеведущий и журналист Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson) обнаружил в туалете своего гостиничного номера жабу. Он продемонстрировал находку и в Instagram и попросил у подписчиков совета, как ему быть.

Инцидент произошел во время путешествия Кларксона по Юго-Восточной Азии. «Это ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ и мне нужен совет», — подписал ролик телеведущий.

58-летний Кларксон записал на видео, как жаба прыгает в унитазе, и спросил поклонников, как ее можно «достать оттуда».

Через некоторое время он выложил еще один ролик с участием земноводного, предположив, что на самом деле в канализации обитают сразу две жабы.

Поклонники Кларксона посочувствовали ему и посоветовали смыть животное водой. Некоторые предлагали вытравить его средством для сантехники или отбеливателем.

Ряд фанатов решили подшутить над телеведущим, предположив, что он плохо прожевал местные деликатесы, и поэтому они ожили еще в канализации. Некоторые заметили, что после этого видео боятся заходить в уборную в своем доме.

Кларксон — известный телеведущий передач «Top Gear» и британской версии викторины «Кто хочет стать миллионером?». На его Instagram подписано более двух миллионов человек.

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