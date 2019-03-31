В сети появились кадры с видеорегистратора из машины погибшего автогонщика

РЕН ТВ опубликовал кадры с видеорегистратора, установленного в автомобиле, который рухнул в обрыв на чемпионате России по трофи-рейдам в Геленджике. Видео доступно на сайте канала.

На кадрах из кабины видно, что пилот пытается вернуть управление автомобилем. Также запечатлено падение машины в обрыв.

Инцидент произошел 30 марта. Штурман внедорожника погиб на месте после того, как внедорожник сошел с трассы и рухнул в обрыв. Водитель был доставлен в больницу.

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