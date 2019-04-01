Американским морякам разрешили забыть о своем позоре

С униформы американских моряков уберут красные «полосы позора». Об этом пишет American Military News.

Нововведение касается формы всех служащих Военно-морских сил, отслуживших более 12 лет. Как сообщается, изменения начнут действовать с 1 июня. С этой даты моряки получат право носить золотые шевроны на парадной и служебной форме вместо красных, которые были видимым признаком неправомерного поведения в их карьере.

До нововведения красные полосы необходимо было носить 12 лет после нарушения. Если за это время военный вновь делал что-то неправомерное, то по истечении срока проступка наказание начиналось заново. Теперь же оно возобновляться не будет.

Как отмечается, рядовые моряки по большей части приветствовали решение. В то же время обладатели лишь золотых полос считают, что их нашивки — своеобразный знак чести и, соответственно, многое значат, поскольку одна полоска соответствует четырем годам безупречной службы..

Кроме того, вводятся изменения, касающиеся нашивок, а также формы для женщин. В частности, будут введены новые брюки и юбки, туфли на плоской подошве и появятся правила для причесок-хвостов.

В июле 2018-го сообщалось, что Министерство обороны Испании решило изменить правила ношения военной формы из-за татуировок. Так, женщинам разрешили носить брюки во время военных мероприятий.

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