Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк о вмешательстве

Посольство России в США анонсировало конкурс на лучшую фейковую новость. Так в своем Twitter дипломаты отреагировали на доклад спецпрокурора США по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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«Теперь, когда расследование Мюллера завершено, мы хотели бы объявить о конкурсе лучших фейковых новостей на тему "российского вмешательства"», — заявили в посольстве.

Доклад, о котором идет речь, был представлен 24 марта. Мюллер вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Он намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Дональда Трампа и Россией. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя результаты расследования, заявил, что «очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

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