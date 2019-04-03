Россиян призвали уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

В Совете Федерации прокомментировали данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону. Слова главы комитета по социальной политике Валерия Рязанского приводит радиостанция «Говорит Москва».

Сенатор напомнил, что обувь исключена из потребительской корзины, так как «никто не может нормировать потребности в обуви».

«Нужно руководствоваться здравым смыслом. Можно весь шкаф заставить и показывать в телевизионных репортажах, как живет звезда. Наверное, это не тот стандарт, на который нужно ориентироваться», — сказал он.

В среду, 3 апреля, Росстат опубликовал данные о том, что минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тысячи рублей, чтобы «свести концы с концами». Ведомство пришло к выводу, что большинство семей (79,5 процента) сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Так, более трети (35,4 процента) не имеют средств на покупку обуви.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился прокомментировать эту информация. Он попросил Росстат разъяснить приведенную статистку.

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