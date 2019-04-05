Супероружие России получит батареи

Российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею, сообщает Avia.pro.

«Фактически, информация о том, что российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой 9М730 будет оснащена батареями 9Б280-1 появилась еще около года назад, однако источник сообщил о том, что эти данные соответствуют действительности», — пишет ресурс.

Издание отмечает, что батарея 9Б280-1 устойчива к различным видам воздействия, включающим, в частности, воду и высокие температуры.

В марте сообщалось, что «Буревестник» вероятнее всего будет использовать систему коррекции по экстремальным точкам местности, которая в настоящее время требует доводки.

В феврале военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета «Буревестника», по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

Ранее в том же месяце сообщалось, что в январе Россия провела тринадцатое испытание «Буревестника».

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

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В августе того же года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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