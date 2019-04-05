Лузгавшие семечки россияне получили уголовное дело

Двое жителей Бийска (Алтайский край) стали фигурантами уголовного дела после драки в автобусе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что драка произошла после того, как кондуктор автобуса попросила мужчин перестать есть семечки. К спору присоединилась одна из пассажирок, которая встала на сторону кондуктора.

Портал Sibnet Info уточняет, что на замечания пассажиры отреагировали грубо, приговаривая «Следи за базаром» и «Сейчас из автобуса вылетишь».

В результате кондуктора и пассажирку избили, а последнюю пытались выбросить из автобуса на полном ходу.

Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело о побоях.

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