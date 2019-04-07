Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте вспомнил о титульном поединке в легком весе, состоявшемся год назад.

Нурмагомедов заявил, что шел к титулу долгие годы. Он поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что одному прийти к большой цели невозможно. «Слава богу за все, что мне дал Всевышний, мне повезло со многими вещами в этой жизни: это отец, это друзья и братья, которые долгое время рядом», — добавил боец.

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7 апреля 2018 года в США состоялся поединок между Нурмагомедовым и Элом Яквинтой. Россиянин должен был встретиться с Тони Фергюсоном, а затем с Максом Холлоуэем, но по разным причинам бои сорвались. Нурмагомедов одержал победу над Яквинтой, став чемпионом UFC в легком весе.

Последний поединок россиянин провел в октябре прошлого года, когда победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона. Сразу после боя вспыхнула массовая драка, зачинщиком которой стал Нурмагомедов. Атлетическая комиссия штата Невада наказала за это всех участников потасовки. Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев и все еще отбывает дисквалификацию.

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