Иностранцам захотели разрешить владеть 20 процентами доли СМИ в России

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало поправки в закон «О СМИ», упрощающие схему владения средствами массовой информации иностранцами. Подробности проекта документа приводит «Интерфакс».

Агентство отмечает, что согласно статье 19.1 закона «О СМИ» иностранцы или лица с двойным гражданством не могут выступать учредителями СМИ, владеть или контролировать другими способами «более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации». Ведомство предлагает исключить из статьи слово «участник»: в новой редакции закона речь будет идти только о доле в капитале учредителя СМИ.

В январе Конституционный суд постановил, что использование понятия «участник СМИ» наряду с термином «учредитель СМИ» создает трудность при определении адресатов запрета. Положения статьи 19.1 были признаны не соответствующими Конституции страны. Суд отмечал отсутствие ясности в вопросе, о каких 20 процентах идет речь: в организации, которая является учредителем СМИ, или в компании, непосредственно осуществляющей вещание.

Закон, ограничивающий долю иностранного участия в капитале российских СМИ, был принят в 2014 году. Чтобы исполнить закон, крупным издательским домам и медиахолдингам пришлось менять структуру владения. А частности, изменения коснулись «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), Independent media, Hearst Shkulev Media, «СТС-Медиа» радиостанции «Эхо Москвы», Первого канала. В связи с законом немецкий Axel Springer, издававший в России Forbes, принял решение полностью продать российское подразделение.

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