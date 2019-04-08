Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

@btsportfootball / Twitter

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эрик Максим Шупо-Мотинг не сумел отправить мяч в ворота «Страсбура» с линии ворот в матче 31-го тура чемпионата Франции. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Football on BT Sport.

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге. При этом Шупо-Мотинг отметился забитым мячом в матче. Он отличился на 13-й минуте встречи. Сама игра завершилась со счетом 2:2.

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