Схрон «Исламского государства» нашли возле Дамаска

В лагере Ярмук возле сирийской столицы Дамаска нашли схрон с оружием боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил представитель российской военной полиции, передает РИА Новости.

По его информации, во время патрулирования развалин в Ярмуке к военным обратился местный житель. Он рассказал, что под одним из домов находятся оружие и боеприпасы, оставленные боевиками ИГ.

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Тоннель под зданием россияне изучили совместно с сирийскими силовиками. В схроне нашли самодельные снаряды, мины, фугасы и самодельную ракетную установку из труб и металлических листов. Боеприпасы в итоге взорвали прямо в тоннеле: таким образом уничтожили как сами снаряды, так и подземный проход.

Агентство отмечает, что тоннели, прорытые боевиками, тянутся на километры. Сирийские власти при обнаружении засыпают их. В жилых районах это делается при помощи техники, в нежилых или разрушенных кварталах их подрывают, зачастую вместе с боеприпасами.

Ярмук был основан как лагерь палестинских беженцев в 1957 году, с тех пор он стал полноценным городом. Район серьезно пострадал в 2018 году при зачистке от террористов: наряду с населенным пунктом Эль-Хаджар-эль-Асвад он был последним оплотом боевиков ИГ в окрестностях Дамаска.

Столица Сирии была зоной боевых действий с 2011 года, полностью от боевиков ее зачистили весной 2018-го.

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