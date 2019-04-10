Саудовская Аравия получила российский «Солнцепек»

Россия начала поставки тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, Эр-Рияд «уже получил партию боевых машин». Сколько именно систем направлено саудовской стороне, а также когда начались поставки, не уточняется.

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Как отмечается, документы о покупке «Солнцепеков» были подписаны в 2017 году во время визита в Россию короля Сальмана бин Абдель-Азиза аль-Сауда. В меморандумах также шла речь о противотанковых ракетных комплексах «Корнет-ЭМ», гранатометах АГС-30 и зенитных ракетных комплексах С-400.

Ранее Россия поставляла системы ТОС-1А в Ирак и Сирию. Сколько именно машин было поставлено в эти страны, не сообщалось. Там они использовались в том числе для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

ТОС-1А «Солнцепек» — развитие известной системы ТОС-1 «Буратино». Обе вооружены 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Ракеты ТОС-1А могут применяться на дальности до шести километров, зона сплошного поражения полным залпом (24 снаряда) — около одного квадратного километра.

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