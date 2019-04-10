Порошенко назвал негативные последствия своего поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что опасается того, что новая «некомпетентная» власть может отменить санкции против России. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если придут [к власти на Украине] некомпетентные люди, санкции [в отношении России] будут отменены», — отметил украинский лидер.

В то же время, по его мнению, в случае, если Москва наложит вето на решение Совета безопасности ООН по вопросу введения миротворческой миссии в Донбассе, ограничительные меры будут усилены. «И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, в финансовой», — прогнозирует Порошенко.

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Президент также подчеркнул, что при профессиональном подходе «цена российской оккупации Украины» должна усиливаться с каждым месяцем.

В марте сообщалось, что Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций. Как отмечается в тексте указа №82/2019 от 19 марта, ограничительные меры введены против 848 физических лиц и 294 юридических лиц. При этом среди них есть граждане не только России, но и других государств.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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