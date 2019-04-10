Боксер из Южной Осетии прострелил сопернику ногу

Бокcер из Южной Осетии Ричард Битиев выстрелил сопернику Таиру Келесхаеву в ногу из травматического оружия за день до их поединка. Об этом сообщает Sputnik Ossetia.

Боксеры должны были встретиться в рамках турнира «Кубок государства Алания». Битиев скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск правоохранительными органами республики.

Отмечается, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает, однако запланированный поединок не состоится. В настоящее время следствие выясняет причину конфликта спортсменов.

В октябре 2018-го грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генова набросился на своего тренера. Драку удалось остановить судьям.

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