Нападение игрока «Спартака» на американца попало на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как футболист «Спартака» Аяз Гулиев напал на американца Майкла Коу Джона Эли на улице Краснопрудная в Москве.

Инцидент произошел утром 10 апреля. На записи с камер видеонаблюдения видно, что футболист за рулем Mercedes не пропустил иностранца на пешеходном переходе и наехал на него. Затем Гулиев вышел из машины и развязал драку с Эли, в результате которой американец получил перелом носа.

Оба участника инцидента были доставлены в полицию. Сообщается, что в отделении американец после извинений от Гулиева отказался от претензий к нему.

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