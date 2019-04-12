Украинский телеканал подаст на наведавшегося без приглашения Порошенко в суд

Генеральный директор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко, который без предупреждения вторгся в эфир передачи «Право на власть». Об инциденте Ткаченко рассказал в Facebook.

По его словам, в четверг, 11 апреля, Порошенко воспользовался статусом президента и проник на эфир за несколько минут до его начала. В ходе программы он вызвал на дебаты своего оппонента Владимира Зеленского, находящегося во Франции.

«Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию», — заявил действующий президент Украины.

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Ведущая связалась с Зеленским по телефону, в процессе общения Порошенко и Зеленского завязалась перепалка. Зеленского удивило, что глава государства приглашает его в студию, зная, что он в другой стране. Он напомнил, что пригласил Порошенко на дебаты 19 апреля на стадион «Олимпийский», тот согласился и принял эти условия. Зеленский напомнил, что просил соперника не называть его наркоманом и быдлом. «Это немножечко продолжается, но ничего страшного. Мы люди простые, можем принять», — отметил кандидат.

Кандидаты начали спорить и перебивать друг друга. Действующий президент призывал Зеленского иметь терпение выслушать оппонента. «Вас не перебивал народ пять лет», — подчеркнул шоумен. В финале он повесил трубку, заявив, что ждет Порошенко 19 апреля на стадионе.

По итогам первого тура выборов Зеленский опережает Порошенко. Он набрал более 30 процентов голосов, а Порошенко получил в два раза меньше. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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