Путин пообещал выделить миллиарды рублей на ракетные двигатели

На новые проекты по созданию ракетных двигателей будет дополнительно выделено 5,6 миллиарда рублей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш». Об этом сообщает РИА Новости.

Источником этих средств, по словам главы государства, станут дополнительные поступления в бюджет от продажи нефти и газа.

Также президент рассказал, что стоимость создания Национального космического центра в Москве оценивается в 25 миллиардов рублей, а в 2022 году уже появится контур этого проекта. О планах сформировать в России такой центр Путин заявил в послании Федеральному собранию в феврале текущего года. Единый космический кластер будет сформирован на базе «Центра Хруничева».

В апреле в НПО имени Лавочкина также сообщили, что запуск нового российского космического телескопа Спектр-РГ намечен на 21 июня. В конце текущего месяца аппарат будет отправлен с предприятия-изготовителя на космодром Байконур.

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