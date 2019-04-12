Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы

Лондонские «Арсенал» и «Челси», лиссабонская «Бенфика» и испанская «Валенсия» обыграли своих соперников по четвертьфиналу Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Арсенал» на своем поле оказался сильнее «Наполи» — 2:0. «Бенфика» в Лиссабоне принимала «Айнтрахт» (Германия) и обыграла соперника со счетом 4:2. «Челси» в гостях с минимальным счет обыграл пражскую «Славию» (1:0). Еще один четвертьфинальный матч состоялся в Испании: «Вильярреал» на своем поле проиграл «Валенсии» (1:3).

Ответные поединки намечены на 18 апреля. Финал турнира пройдет в Баку 29 мая.

10 апреля состоялись четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов. «Аякс» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Барселоне» — 0:1.

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